Toimetaja veerg | Mõni asi ei muutu, isegi viiruse kiuste Merle Luik , täna, 05:40

Vaatasin täna kalendrisse – seekordne Naistelehe ilmumiskuupäev on 22. aprill. Minule on see elu üks tähtsamaid kuupäevi, sest 15 aastat tagasi sain sel päeval emaks. Nii et meie peres on sel nädalal tähistada üks väga-väga tähtis sündmus.