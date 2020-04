Lugejakiri | Mees ja naine kaklevad vetsupaberi üle 

„Ma olen Erkile korduvalt rääkinud, et mõistlik on asetada rull vetsus viisil, et paberit võtad alt. Temale on harjumuspärane panne rull ikka selliselt, et ust avades juba lendleb see paber eemalt sulle vastu. Ta paneb ikka rulli ülevalt jooksma. Ma eile vihaga rebisin selle rulli sealt välja ja viskasin kordori. Ise sain pärast vanduda, kui koer selle tükkides jõudis kiskuda,“ kirjutab Merike, et on mehega korduvalt seda teemat arutanud.