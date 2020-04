APPI, MAGUS! Mida suhkur lapsega teeb ja kuidas emad maiustamist ohjeldavad? 

Kahe lapse ema Annaliisa, kel kodus kaks aktiivset poissi – 7aastane ja 9aastane – tunnistab, et järglaste magusaisu on pigem suur. Ema mäletab, et oli ka ise lapsena maiasmokk. Ja milline laps seda ei oleks? „Seepärast pole seda neile pahaks pannud, eriti nende aktiivsust arvestades. Eriti suur maiasmokk on just väiksem ja ta oleks vist võimeline ainult suhkrust toituma, kui ei keelataks. Aga õnneks on tal ka kõige muu osas hea söögiisu ja proovib ära neidki asju, mille peale lapsed tavaliselt nina kirtsutavad. Nii et ikkagi on tasakaalus ja toitub igas mõttes hästi,“ sõnab Annaliisa.