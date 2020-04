Disainer Lilli Jahilo püüab eriolukorra ajal uuele kollektsioonile edu virtuaalse moesõuga 

Kollektsioonide lähtepunktiks on armastatud Eesti kunstiklassiku Adamson-Ericu loominguline pärand ning koostöö sai alguse Eesti Kunstimuuseumi 100. juubeliprogrammi kontseptsiooni osana.



„Sel aastal tähistab Lilli Jahilo bränd oma 10. sünnipäeva ja plaan oli selleks puhuks korraldada ka suuremahuline moesõu, mille raames tahtsime lavale tuua üle 50 komplekti meie kõige värskemast ja väga erilisest Adamson-Ericu kollektsioonist. Eriolukorra tõttu me seda mõistagi korraldada ei saanud, kuid sellele vaatamata soovisime, et inimesed saaksid meie kollektsioonidega tutvuda ning veidikenegi peomeeleolust osa ja nii sündis mõte teha seda virtuaalselt,“ rääkis Lilli Jahilo.



Kollektsioonide põhifookus on argi- ja peokleitidel, mille suurepärane istuvus ning moodsalt klassikaline joon on brändile toonud austajaid ja kliente üle terve maailma. Digitrükis siidkangad ning peenvillased lillemaalingutega krepid moodustavad kollektsiooni mõttelise telje. Spetsiaalselt kollektsiooni juurde loodud aksessuaaride ja autoriehtete autor on tunnustatud noor ehtekunstnik Sigrid Kuusk.



Ettepaneku astuda loomingulisse dialoogi Adamson-Ericuga tegi disainerile Eesti Kunstimuuseum nende 100. juubeliaasta programmi raames. Muuseum pöördus moedisaineri poole sooviga viia meistri mitmekesine ja ajatu looming inimesteni ning interpreteerida seda pärandit kaasaegse moe osana. „Võimalus kasutada oma loomingus ühe Eesti legendaarseima kunstniku töid on väga harukordne, mis teeb ühtlasi suurt rõõmu. Kogu protsess on mind loomingulises mõttes palju arendanud ja innustanud,“ jagab Lilli oma emotsioone.



„Kuna Adamson-Eric oli väga viljakas kunstnik, siis tema tuhandetest töödest koosnevate kogude läbitöötamine vajas põhjalikku süvenemist. Omaette protsess oli ära tunda just see loomingu osa, mis minu kollektsiooni sobituks. Lõpuks jäid enim sõelale tema viimase loomingulise kõrgperioodi tööd 1960ndate keskpaigast. Suureks abiks kogu protsessis oli ka kunstiajaloolane Ülle Kruus, kes aitas kunstniku loomingus orienteeruda ja tutvustas tema tööde tausta,“ sõnas Jahilo.



Adamson-Ericu muuseumi direktor Ülle Kruusi sõnul oli meeldiv kogeda Lilli Jahilo lähenemist – põhjalikkust ja huvi. „Vaatasime koos muuseumi kunstikollektsiooni, mis võttis endasse tunde, kokkuvõttes lausa päevi. Enim inspireerisid noort moeloojat Adamson-Ericu tarbekunstikavandid, abstraktsed dekoratiivmaalid ning portselanmaali mänguline ja dünaamiline sinivalge maailm.“