Lugejakiri | Pärast eriolukorda sõltuvusravile 

„Ma vahel mõtlen, mis need naabrid minust mõtlevad, kui ma oma taarat rõdul hoian ja mingi hetk minema tirin, aga teisalt on selles osas tuim. Pigem ongi mure tekkinud endal, kui rõdule klaastaara kuhjub, et kas ma olengi sõltuvuses. Ei taha tunnistada või uskuda, et see nii kiirelt on juhtunud, aga ega ma poest ka ilma pudelita enam ära ei tule.,“ muretseb ta.