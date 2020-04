ME SAAME HAKKAMA | Anne Adams: „Viimaks ometi on aega kappe korda seada!“ 

Anne peres toetatakse üksteist nii palju, kui võimalik. Ajast, kui väikese Tommi lastesõim suleti, hoidis ta oma lapselast enamiku hommikupoolikutest, et tema vanemad saaksid samal ajal oma tööd teha. Foto: Erakogu

Eriolukorra plusspool on olnud see, et viimaks ometi on aega kappe korda seada ning üleliigseks muutunud esemeid ja riideid neist välja sortida. Tavaliselt on selleks aega nappinud. Tänu sellele on ilmsiks tulnud nii mõnigi tore leid vanadest albumitest ja riiuli tagaservast näppu sattunud nii mõnigi unustatud, kuid väga hea raamat. Ka on hakanud taas mõnigi lauluviis kuju võtma, sest nüüd on rohkem aega pilli taga olla.