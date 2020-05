LUGEMISSOOVITUS | Natuke ka kassiraamat  

Mida teha seni, kuni reisida ei saa? Lugeda muidugi! Kellel Olavi Antonsi Tenerife raamat seni veel ette võtmata, sel tasuks oma päikesesaare-igatsust just selle raamatuga leevendada. Vähe sellest, et Olavi teab Tenerifest rohkem ja tunneb seda sootuks teisiti, kui enamik, kes on sel saarel temast mitu korda kauem elanud – tema jutustamisoskus on nüansirikas ja võluv! Ekstrapluss on muidugi see, et ka maailmarändureist kassid saavad mõnusalt muhedal moel sõna sekka öelda.