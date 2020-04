Horoskoop 29. aprill kuni 5. mai 

SÕNN

Suhted on pingestunud. Asjaolud, mis on tundunud ebaolulised või minevikku jäänuna, võivad nüüd taas pinnale tõusta. Sinu otsustada on, mida teha, et asjad areneksid positiivses suunas.

Pane tähele! Need, kes on siiani pidanud takistusi ületama, näevad nüüd, millist mõju see kõik olevikule avaldab. Ole valvas nende suhtes, kes sind petta püüavad.