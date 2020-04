Kas malevasuvi ikkagi tuleb? Noorte huvi on suur! 

"Vaatamata eriolukorrale oleme siiski malevasuve parima lootuses ette valmistanud. Esmane rühmade nimekiri on koos (näeb meie kodulehel www.malev.ee) ja oleme tasapisi alustanud ka teavitusega. Registreerimise rühmadesse loodame avada 5. mail kell 15.00," sõnab sihtasutuse juhataja Ott Väli. "Eks kõik otsused on veninud, sest meie rühmade tööandjateks olevad ettevõtted on ettevaatlikud. Tööd on pakkuda, aga kas ka palgaraha maksta ja nii edasi. Siiski usume, et praegusele rühmade nimekirjale tuleb lisa. Varasemalt on meil olnud palju tööandjaid turismi ja ürituskorralduse sektorist. Nende arv on sel aastal selgelt vähenenud," kommenteerib ta praegust olukorda.

Hetkel ei tea veel temagi päris täpselt, kuidas malevasuvi välja nägema hakkab. "Eile avaldatud kriisist väljumise kava järgi tuleb ilmselt rühma suurusele piirang – 15 inimest. Meie jaoks see väga suur probleem ei tohiks olla. Kindlasti tuleb veel midagi. Oleme asunud ka välja töötama täiendavaid juhiseid rühmajuhtidele, et tagada üldist ohutust ja vähendada terviseriske," on ta siiski pigem optimistlik.



Praegu pole ka veel teada, mis ajast saab hakata rühmi välja saatma. Nad ise loodavad aga, et ehk ikka hiljemalt jaanipäevast. "Katsume ka aja osas olla võimalikult paindlikud," sõnab ta. "Arvestades seda, kui palju on meie käest noored küsinud selle aasta rühmade kohta, siis võib öelda, et huvi on jätkuvalt suur. Eks pikalt kodus arvuti taga olemine on kõiki väsitanud."