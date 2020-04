Inimesed Poeet Milvi Kellam: vaim käskis kirjutada luuletuse ja saata Arnold Rüütlile Eha Kruus, ajakiri Tiiu , täna, 18:09 Jaga: M

Sanglepasalu kodumaja juures Mustamäel on koht, kus Milvile hakati ette lugema luuletusi, mille ta pidi tuppa jõudes kiiresti üles kirjutama. Foto: Tiina Kõrtsini

Luuletamise kohta öeldakse, et see on jumalik anne, mis on inimesele antud kõrgemalt poolt. Milvi Kellam (85) on aga kogenud, et talle lihtsalt ei jäeta muud võimalust, kui käsku täita ja ettenähtud read kirja panna. Kas müstika või siiski kirjanik Ernst Peterson-Särgavalt päritud geenid?