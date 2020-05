Tiiu järjejutt | Kulunud kaante vahel elustub hoogne klubielu  

Olin sihuke elav ja teatasin – asi see üritus siis korraldada ei ole, kukepea ju! Olen alles hoidnud kutse, mis sellele sügispeole hõikas. Taolises stiilis kaardid läkitasime iga pööripäevapeo eel, olgu siis sügise, talve, kevade või suve ärasaatmine. Sissepääsuraha 3 rubla tagas, et lauale sai panna soojad lihaleivad, meega saiad, puuviljad ja koduõlle. Selline pilet jäi kehtima kahekümneks pööripäevaks kokku viieks aastaks.

Muide, omaette uunikum on papist kaaned, mille vahel on need materjalid. Pappkaante ääred on juba ülespoole rullis, aga seest vaatab vastu klubi hoogne tegutsemisaeg.

Näiteks. „Tõeline õppimine algab siis, kui võistlemise vaim on vaikinud“ (Jiddu Krishnamurti). „See, kes tunneb teisi, on tark; kes tunneb ennast, see on valgustatud” (Lao-Tzu). „Elu ei ole eneseleidmine, elu on loomine“, „Võta südameasjaks iga päev üks heategu teha“, „Kirjuta iga päev mõttejõu päevikusse vähemalt viis asja, mis äratasid sinus tänutunnet“ ja nii edasi. Neid mõtteteri oli väga palju.