Lugejakiri | Üks kord nädalas on pidupäev 

„Kolm päeva varem alustab naine nimekirja koostamist. Kaks päeva varem annavad vanaemad ja vanaisad omad nimekirjad. Siis jääb naisele aega, et need erinevad nimekirjad ühele paberile kanda ja nii, et ma ei peaks poes ühest vahest teise jooksma, vaid saan kõik tooted järjest ja korraga võtta,“ selgitab Lauri, et poest tulles on ikka käru või kaks kraami täis.

„Alustan ühest otsast ja jõuan teiseni. Tund või poolteist läheb kindlasti ära. Kui minu jaoks on see tüütu tegevus, sest ikka kipub keegi liialt lähedale või koperdab otsa, siis minu pere jaoks on tõeline pidupäev. Mina pidutsen hiljem rikkalikult kaetud laua ääres. Nemad ootavad koduse elevusega, et mida tuuakse, mida pole, mis asenduseks saab jne. Kui koju kottidega jõuan, siis on nagu kaarnad küljes. Peavad eemalt natuke piiluma, sest osad asjad lähevad meil pappkasti karantiini, teised viinaga pritsimisele. On imelik mõelda, millesti nii tavaliselt on saanud midagi palju olulisemat. Muidu käis meie pere kah pigem nädalas mitu korda poes, aga nüüd on kõik kodused. Palju linnas ikka niisama majade vahel liigud. Selle toreduse juures ootame siiski ka elevusega seda aega, mil elu enam nii piiratud pole. Aga tervis on ikka kõige olulisem,“ usub Lauri helgemasse tulevikku.