Lugejakiri Lugejakiri | Naine on paksuks läinud Ohtuleht.ee , täna, 10:26 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Madis on mures, et muutunud elukorraldus on tema kurvika ja kobeda naise liiga ümaraks muutnud. Ja ka rõivad näevad naise seljas nüüd liiga seksikad.