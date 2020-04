VAHVA JA KASULIK! Valmis eestikeelne veebitrükis, mis aitab kõike koroonaviirusega seotut lastele seletada 

Väljaande loomise eestvedajaks on Itaalia lastemuuseumid koostöös rahvusvahelise lastemuuseumide ühinguga Hands on!

Kui Covid-19 pandeemia vastased abinõud hakkasid aina rohkemates riikides elu mõjutama, võeti nõuks luua selle kohta lastele arusaadav selgitus. Ehkki paljude muuseumide uksed on suletud, on muuseumitöötajad pühendunud oma missioonile pakkuda lastele harivat ja julgustavat materjali mängulises vormis.

"Galaktiline koroonaviiruse teejuht uudishimulikele lastele“ on lastepärane veebiväljaanne, milles 22 värvikalt illustreeritud leheküljel selgitatakse lastele ja nende peredele, kuidas mikroob meieni jõudis, kuidas see muudab kõigi harjumusi ja mida tähendab ennetamine.

Teksti autorid on Erika Nerini ja Daniela Longo, illustratsioonide autor Alessia Catania. Eesti keelde tõlkis Julia Kornejeva, toimetas Made Isak.