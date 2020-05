Tšillikasvataja õpetab: viimane aeg tšillit külvata! 

Alustuseks mainib Madis, et õuepeenrasse on tšilliseemnete külvamiseks juba veidi hilja. Eesti kliima on ka suvel suhteliselt jahe ja avamaal kasvatamiseks peaksid taimed praeguseks juba suured olema. Kes soovib saaki varakult, pidanuks taimed külvama veebruaris.