Elo Mõttus-Leppik: „Kui tahad muutust, alusta endast. Kui tahad hellust, paku seda ise.“ 

Kindlasti mäletavad paljud hiljuti Kanal 2 eetris olnud koroonaviirusele pühendatud põhjalikku saadet, mis moodsa pildikeele ja ladusa kulgemisega lausa mõne rahvusvahelise telehiiu päevakajalist usutlust meenutas. Selle saate ühe juhi Elo Mõttus-Leppiku (42) ülesanne oli intervjueerida seitset saatekülalist alates presidendist kuni siseministrini.

«Minu töökarjääri jooksul pole seda küll varem juhtunud,» vihjab Elo maske ja kindaid kandnud saatemeeskonnale. Tema sõnul oli suur vedamine, et Postimees Grupp kaks nädalat enne eriolukorra kehtestamist uude majja kolis, kus on varasemast sootuks paremad tehnilised võimalused säärast formaati eetrisse anda. Kõik sujus nagu õlitatult ja vaatajaid oli palju.

«See oli ka huvitav proovikivi, kuidas kahest stuudiost korraga uusi võimalusi kasutades saade toimima panna,» hindab ta.

Elo on põhjalikult peret heitnud Kanal 2s ilmselt ainus, kelle tööandjaks ongi läbi pikkade aastate jooksul jäänud sama telekanal. Ajaga on sooritatud ka loogiline arenguhüpe – päevateadustajast saatejuhiks-poliitikaajakirjanikuks.