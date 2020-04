LUGEMISSOOVITUS | Ladus naistekas meelelahutuseks 

Naistekate austajad ei pea pettuma ladusas loos. Peategelaseks on 25aastane Rosa Larkin, kes saab ootamatu päranduse – mõned aastad tühjana seisnud poekese Devoni külas. Autor teab nippi, kuidas lugeja huvi hoida ning külvab loo edenedes uudishimulikele saladusi: kes on too salapärane pärandaja ja miks valis ta just Rosa? Kes kohalikest on seotud ühe mõistatusliku avariiga? Kes on kirjutanud peidikust leitud vanad armastuskirjad? Kes on kellega maganud, kes keda petab ja kes kellest lapseootele jäänud? Rosaga käib kaasas minevikuslepp – ta on kasvanud lastekodus ning tema segased suhted peegeldavad igatsust läheduse ja usalduse järele. Moraalijüngrite piibliks „Väike nurgapood“ ilmselt ei passiks, ent täiesti eluliselt mõjuvad kõik nood tegelased küll. Romantikat on ka piisavalt ning sutsukest maagiatki pole unustatud lisada.