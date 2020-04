Piip ja Tuut tegid oma uue telekanali: „Pead kogu aeg olema nagu laetud püss!“ 

Haide (48) ja Toomas (53) ütlevad, et koroonateemalisi nalju nad oma sketšides ei tee, sest loodavad, et saated kestavad pikemalt kui praegune kriisiaeg. Pigem soovivad nad vaatajatel lihtsalt tuju heaks teha – seda võtavad nad suisa missioonina.

Nende väikesel teatril jäi 14. märtsist 1. maini mängimata 33 etendust ja paraku on selge, et uksi ei avata veel maiski. «Väga keeruline on plaane teha,» nendivad mõlemad.