Lugejakiri | Inetu pardipoeg: puhmas kulmud ja hallisegused juuksed 

„Minu salong pani päris kiirelt oma uksed kinni ja jäi ootele. Mu aeg tühistati ja ootel olen ma siiani. Lihtsalt peeglist on end halb vaadata. Kogu saavutatud protsess on nüüd rikutud. Tõenäoliselt ei piisa enam triibutamisest ja kergest värvimisest, vaid vajan midagi enamat. Ju siis ka palju kallimat. Kõik kingitud kaardid pole veel kasutatud, aga niisama neid kulutada ei tahaks. Kodus ei julge ise värvida, sest pärast toimub mingi reaktsioon mu juuste ja värviga. Kummalist tulemust kah suveks kiharatesse ei tahaks. Juuksur ei julgenud ka ühtegi konkreetset värvi soovitada, mida katsetada tasuks. Aga ka aega, mil ma tema juures end korrastada saaksin – seda kah pole,“ muretseb Leena, et senine kulutatud raha ja aeg on nüüd maha visatud aeg.