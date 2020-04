Uue töö otsingul Piret Krumm: „Augud töökalendris ootavad täitmist“ 

Piret (31) jäi koduseks pärast eriolukorra väljakuulutamist. «Ega keegi hakka ju putkat enne kinni panema, kui riik pole midagi keelanud,» lausub ta. Siililegi on selge, et tööd tehakse viimse võimaluseni, sest leib on tarvis lauale saada ja ka vorsti jaoks võiks raha jätkuda.

Suur osa näitlejate töistest tegemistest on lükkunud edasi teadmata kaugusesse ja arvatavasti saab päriselt tööle hakata alles alates septembrist. Piisab vaid pilgust tühja kalendrisse, et mõista, kui palju vaba aega on järsku tekkinud.

Etenduskunstiga seotud asutustel on laias laastus kaks strateegiat. Osa teevad otsuseid ühe kuu lõikes, teised on kogu tegevuse kuni sügiseni pausile pannud. Näiteks kui seni lükati VAT teatri uuslavastust «Tallinville» edasi kuu kaupa, siis nüüd on esietenduse kuupäev paigas sügises. Estonia otsustas juba varem, et eelmisel aastal esietendunud muusikali «West Side Sotry» sel suvel ei näe. «Vaevalt et seda järgmisel suvel taastatakse, millest on südamest kahju. Selle etenduse Anita roll oli tõesti midagi, mille mängimisest olen unistanud salamisi lapsepõlvest peale,» ütleb Piret.

Seda, kas teatrikülastused arvuti või televisiooni otsepildi kaudu saavad uueks normiks või tekib publikul just isu millegi päris ja eheda järele, näitlejanna ennustama ei hakka. Võimalusi on kindlasti rohkem kui kaks.