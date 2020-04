Peatoimetaja veerg | Koroona on muutnud eestlase sõbralikumaks? 

Viimane nädal on aga ilmad nii ilusad olnud, et me pole kohe kuidagi tahtnud ainult aknast välja vaatamisega piirduda. Oleme hakanud kaasaga suuri jalutuskäiguringe tegema. Kui nüüd päris aus olla, on sel ka puhtpraktiline vajadus – püksinööp ei taha pärast pikka kodus istumist enam eriti kinni minna …

Aga teate, taas väljas käia on ikka täitsa tore. Vahepeal ma suisa muretsesin, et kriis teeb oma töö ja inimesed hakkavad üksteist vältima ning pelgama. Mõtlesin siin omaette, et küll oleks kahju – alles me saime sellest tuim-eestlane-olekust üle ja hakkasime üksteist rohkem kallistama …