„MÕTTEKOHT“ | Kuidas tulla toime muretsemise ja ärevusega? 

Enamik inimestest satub elu jooksul olukordadesse, mis teeb ta vähemalt või rohkemal määral ärevaks. Viimased paar kuud, mil nähtamatu viirus toonud suuri muutusi argipäeva, on see kõik paratamatult süvenenud. Mis on ärevus, millal abi otsida ja kuidas end ise aidata, selles taskuhäälingu saates räägimegi.